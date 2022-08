La piattaforma Whistleblowing

La Città metropolitana di Milano presenta la nuova piattaforma Whistleblowing, uno strumento informatico a disposizione di dipendenti, collaboratori e consulenti, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici per segnalare comportamenti illeciti.

La Città metropolitana di Milano presenta la nuova piattaforma Whistleblowing, uno strumento informatico a disposizione di dipendenti, collaboratori e consulenti, lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici per segnalare comportamenti illeciti. Una scelta di campo chiara, che va nella direzione della prevenzione della corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione e che viene attivata nel più ampio progetto WhistleblowingPA, promosso da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l.. Attraverso la piattaforma (accessibile al link https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente...) sarà possibile inviare segnalazioni di illeciti o di irregolarità in maniera sicura e confidenziale, tramite la compilazione di un form online. “Con soddisfazione la Città metropolitana di Milano aggiunge questo nuovo tassello al suo costante impegno nella prevenzione e nel contrasto di pratiche corruttive – afferma il segretario e direttore generale, Sebastiano Antonio Purcaro – Si tratta di un sistema online, intuitivo e facilmente accessibile all’utente di riferimento. Le segnalazioni devono avere ad oggetto condotte illecite di cui il dipendente o il soggetto equiparato è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro ed essere effettuate nell’interesse all’integrità della Pubblica Amministrazione”. Le segnalazioni, circostanziate, non saranno accolte in forma anonima, ma il segnalante è tutelato da ogni forma di ritorsione o possibile discriminazione legata alla segnalazione presentata, come prevede la normativa vigente (Legge n. 179/2017). Ma cosa succede quando una segnalazione viene registrata nella piattaforma online? Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ente procederà a svolgere idonea istruttoria, verificando la veridicità dei contenuti e avviando la procedura prevista e prendendo in considerazione solo situazioni circostanziate, in cui emergano fatti e situazioni in relazione a contesti determinati. Nell’ambito di questo specifico strumento non saranno prese in considerazione, oltre alle segnalazioni anonime, anche lamentele di carattere personale ed affermazioni generiche e non circostanziate.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!