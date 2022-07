Nuovo medico ad Inveruno

Il giorno 1 agosto prenderà servizio, presso l’ambulatorio medico sito in Via Magenta n. 11 ad Inveruno, il dott. Enrico Illuminati, che sostituisce la dimissionaria Dott.ssa Balti.

Un nuovo medico in paese... anche se siamo in periodo estivo ed è normalmente tempo di vacanze, si lavora per ripristinare un servizio per il paese. Il giorno 1 agosto prenderà servizio, presso l’ambulatorio medico sito in Via Magenta n. 11 ad Inveruno, il dott. Enrico Illuminati, che sostituisce la dimissionaria Dott.ssa Balti.

Il dott. Illuminati riceverà i propri pazienti nei seguenti orari, previo appuntamento da prenotare dalle ore 8.30 alle ore 10.00 al numero 3470630262 (attivo dal 1° agosto).

Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30

"Si informa che dal 1° agosto verrà pertanto sospeso il servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) attivato il 3 giugno u.s. presso i locali in piazza Don Rino Villa - informano dall'Amministrazione comunale - Si rammenta che gli assistiti verranno automaticamente trasferiti al nuovo medico".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!