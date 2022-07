Sì viaggiare... ma dove?

Quali sono le migliori mete per l’estate 2022? Dopo i difficili anni di pandemia, finalmente quest’anno si potrà viaggiare nuovamente all’estero, ma quali sono le destinazioni migliori per potersi rilassare, divertire con amici e famiglia e allo stesso tempo scoprire nuove culture?

Quali sono le migliori mete per l’estate 2022? Dopo i difficili anni di pandemia, finalmente quest’anno si potrà viaggiare nuovamente all’estero, ma quali sono le destinazioni migliori per potersi rilassare, divertire con amici e famiglia e allo stesso tempo scoprire nuove culture? Al primo posto troviamo la Grecia, tra le mete più gettonate dell’estate anche grazie all’assenza di certificato verde. Il paese non offre solo spiagge con acque limpide e viste mozzafiato, ma anche la possibilità di scoprire la sua storia antica. Inoltre la Grecia vanta un’enorme quantità di isole, tra cui alcune considerate le più belle del Mediterraneo, come Santorini, Creta, Rodi e moltre altre. Non è da dimenticare la bellezza della Grecia Continentale dove si possono ammirare soprattutto monumenti ed edifici storici, come l’Acropoli di Atene e il Partenone. Spostandoci verso oriente troviamo la Turchia, riaperta ai turisti muniti di green pass. Questa meta offre il giusto mix tra Mediterraneo e Medio Oriente con i sensazionali siti archeologici di Efeso e Pergamo, la capitale Ankara e l’antica Costantinopoli, oggi chiamata Istanbul. Un altro must della Turchia è la regione semi-arida della Cappadocia, dove si può assistere allo spettacolo delle mongolfiere. Per gli amanti del mare invece il paese offre numerose spiagge spettacolari come Kabak e Bodrum. Sul podio anche l’isola di Malta, perfetto connubio tra arte e natura. La Valletta, anche chiamata città fortezza, ospita tutti gli anni migliaia di turisti e presenta uno dei templi più affascinanti d’Europa, ovvero il Palazzo del Grande Maestro inoltre, non è da dimenticare il magnifico tempio di Ggantija a Gozo. Golden Bay e Paradise Bay sono invece tappe obbligatorie per gli amanti del mare. Tra le mete più ambite troviamo anche il Portogallo, con i suoi paesaggi mozzafiato, il mare cristallino e la cordialità della popolazione. Le città del Portogallo sono un perfetto sodalizio tra storia e contemporaneità: da visitare la capitale Lisbona, Porto, Aveiro e Tavira con le sue tradizionali case bianche. Oltre alle bellissime città, il Portogallo conserva alcuni dei più bei villaggi in tutta Europa, come Sintra con il magnifico Palácio Nacional da Pena e Fatima, uno dei siti cattolici di pellegrinaggio più importanti al mondo. Ultima, ma non per importanza, è la Corsica, con le sue spiagge eleganti e i borghi caratteristici. Da non perdere le ampie baie di Calvi e L’Ile Rousse a nord, che offriranno un paesaggio mozzafiato e spiagge meravigliose. Vi è poi la città costiera di Calvi, nota per la sua affascinante architettura romana, e Saint Florent, ovvero il secondo porto turistico più grande della Corsica. Una delle destinazioni più gettonate è la riserva naturale di Scandola, sulla costa del Golfo di Porto, che vanta una spettacolare roccia rossa scolpita dal vento. Infine vi è Bastia, che è l’unica città vera e propria della Corsica quanto a dimensioni, e di cui bisogna assolutamente visitare il porto di pescatori. Un panorama, quello per le imminenti vacanze 2022, ricco di opportunità e scelte...una più meravigliosa dell’altra!

