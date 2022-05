"Calabresi: servitore dello Stato"

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, ha preso parte alla Santa Messa e, nel cortile della Questura di Milano, alla cerimonia di commemorazione del 50° anniversario della scomparsa del commissario Luigi Calabresi e del 49° anniversario della strage di via Fatebenefratelli. "Sono trascorsi 50 anni dall'omicidio del Commissario di Polizia Luigi Calabresi - ha detto l'assessore - Partecipando alla sua commemorazione, nella mia mente è passata la sua intensa attività di servitore dello Stato".

