'BrainArt': patologie deficit cognitivo in mostra

Con soli 300 millimetri di precipitazioni in sei mesi in Lombardia, l’impatto della prolungata siccità rischia di pesare sull’evolversi della stagione del riso nonostante le ultime piogge abbiano salvato le semine primaverili. È quanto afferma la Coldiretti regionale in occasione della firma del protocollo d'intesa per la coltivazione del riso sottoscritto anche da Regione Lombardia.