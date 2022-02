Il 'guru' della robotica al San Paolo

Grande interesse dei primari di chirurgia robotica urologica presenti all’ospedale San Paolo per l’incontro con il prof. Vipul Patel, urologo di fama internazionale noto per avere eseguitopiù di 15.000 prostatectomie radicali robotiche.

Il prof. Patel, Medical Director del Global Robotics Institute presso AdventHealth, Celebration Florida, in Italia per incontrare il prof. Bernardo Rocco, Direttore di Urologia dell’ASST Santi Paolo e Carlo e Coordinatore per l’Urologia della Scuola di Chirurgia Robotica del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano presso l’Ospedale San Paolo, espone una lettura magistrale sullo stato dell’arte della chirurgia robotica, sulle importanti novità tecnologiche e sui risultati conseguiti.

Si riuniscono in una giornata di alta specializzazione i massimi esponenti della chirurgia robotica con un focus particolare in ambito urologico dove training e formazione rivestono un ruolo primario. La “lettura magistrale” del prof. Patel ha portato i luminari presenti in sala ad un fattivo confronto sullo sviluppo e applicazione delle nuove piattaforme robotiche, ad un analisi delle diverse tecniche chirurgiche e delle tecnologie con l’obiettivo si migliorare gli outcome. Nell’ottica presentata, la scuola di chirurgia robotica volge lo sguardo alla centralizzazione per garantire la standardizzazione del training e la possibilità per i chirurghi di approcciarsi a questa chirurgia con un alto livello di competenza.

Il prof. Vipul R. Patel ha presentato le tecnologie che si affacciano nel campo e ha condiviso il proprio background scientifico attraverso pubblicazioni internazionali. “Con il Prof. Patel abbiamo messo a punto note di tecnica chirurgica volte al miglioramento dei risultati funzionali della prostatectomia radicale robotica – dichiara il prof. B. Rocco - Il tumore della prostata è la prima neoplasia del sesso maschile dopo i 50 anni: una più rapida e sicura ripresa dall’intervento, sotto il profilo della continenza e dell’attività sessuale, rappresenta un obbiettivo da perseguire che va di pari passo con la garanzia di radicalità oncologica”.

Oltre all’attività chirurgica, il prof. Patel ha formato alcuni fra i più noti chirurghi robotici di fama mondiale e continua tuttora l’attività di training sull’uso delle più recenti tecniche e piattaforme robotiche. E’ stata, inoltre, un’ottima occasione d’incontro anche nell’ambito della Scuola di Chirurgia Robotica del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Milano presso l’Ospedale San Paolo.

“Con una recente delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia – dichiara Matteo Stocco, direttore generale ASST Santi Paolo e Carlo – la nostra Azienda è stata identificata quale Centro di riferimento e Formazione per la chirurgia robotica e, secondo il programma Genesis che monitora l’attività di alcune delle piattaforme robotiche italiane, presenta di gran lunga i migliori indici di ottimizzazione dell’efficienza dell’attività robotica.”

