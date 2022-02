L'atelier di Anna Ragusa

L’eccellenza italiana dell’atelier di Anna Ragusa a Sedriano. Con i ‘curvy special days’ lo storico gruppo si appresta a celebrare i 35 anni di attività.

I prossimi 18 e 19 febbraio, nell’atelier di Anna Ragusa a Sedriano si svolgeranno i ‘curvy special days’, due giorni dedicati alle spose morbide che si piacciono così come sono. Parliamo di una azienda che quest’anno compie 35 anni e celebra questo traguardo con una serie di eventi per tutto il 2022. Anna Ragusa, titolare dello storico atelier Lady Anna che si occupa di abiti da sposa, sposo e cerimonia, ha mantenuto il carattere proprio della sartoria con le sue collaboratrici, tutte donne, che personalizzano e mettono a modello gli abiti dei più importanti stilisti europei e americani di abiti da sposa. Negli anni si sono introdotte molte innovazioni per rendere l’esperienza della scelta dell’abito sempre più coinvolgente e piacevole: una vera e propria “emozione da indossare” . Il primo evento dell’anno celebrativo è rappresentato da ‘curvy special days’: due giorni, il 18 e 19 febbraio, dedicati alle spose che si piacciono anche con qualche chilo in più e che troveranno nella collezione senza taglia un abito che le valorizzi e le faccia sentire a loro agio. L’attenzione ai dettagli ed alla cura per ogni fisicità contraddistingue da sempre il lavoro della signora Ragusa che ha mantenuto ed ampliato la sartoria per poter personalizzare ogni abito per ogni sposa. Oggi è bello conoscere realtà imprenditoriali che riescono con passione a superare periodi difficili e mantenere l’alta artigianalità propria della sartoria italiana. A differenza degli show-room monomarca che limitano la scelta ad un solo brand, ‘Lady Anna’ offre un’ampia gamma di marchi diversi, nazionali ed esteri, e al contrario dei grandi centri che hanno come obiettivo primario la vendita e considerano la sposa un numero, lo staff di Lady Anna, in un ambiente familiare, mette la sposa al centro di tutto. Una vera eccellenza quella di Lady Anna, che non smetteremo di seguire nelle diverse iniziative preparate per la ricorrenza di quest’anno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!