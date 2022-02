Enti pubblici verso la mobilità sostenibile

La giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha rifinanziato la misura di incentivazione per il rinnovo dei mezzi pubblici degli enti.

La giunta regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha rifinanziato la misura di incentivazione per il rinnovo dei mezzi pubblici degli enti. E ha ampliato le categorie sino ai veicoli radiabili. La dotazione finanziaria per il 2022 destinata alla misura è di ulteriori 2 milioni di euro. “Gli Enti pubblici siano esempio della transizione verso la mobilità sostenibile. Abbiamo voluto rifinanziare la sostituzione dei veicoli più inquinanti – afferma l’assessore Cattaneo – con veicoli a zero o bassissime emissioni. Abbiamo ampliato la misura anche a nuove categorie di veicoli. Il nostro obiettivo – dice l’assessore all’Ambiente – è aumentare la mobilità sostenibile. In questo modo si possono ridurre i gas climalteranti. E anche gli inquinanti derivanti dalla circolazione delle flotte meno performanti delle Amministrazioni pubbliche”.

