"Sin dall'inizio del percorso di costruzione della nuova legge regionale per i giovani, abbiamo voluto dar loro voce e farli sentire protagonisti. Hanno risposto con grande entusiasmo e convinzione e dalle loro numerose idee e proposte è nato il Manifesto 'Generazione Lombardia', che oggi presentiamo". Questo il commento dell'assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, a margine della presentazione del Manifesto 'Generazione Lombardia'.

BASE DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE - Il documento è stato redatto al termine di un dialogo svolto a partire dal giugno dell'anno scorso, tra Regione e migliaia di giovani lombardi, svolto sul territorio, online, tramite il web e i social media.

"Sono orgoglioso del percorso che stiamo intraprendendo insieme a tanti giovani lombardi che ringrazio per l'entusiasmo dimostrato - ha sottolineato Bolognini - e per il contribuito concreto fornito alla stesura di questo documento, base imprescindibile della nuova Legge Regionale che presto approveremo".

LE PROPOSTE PER IL NOSTRO FUTURO - "Nel Manifesto - prosegue l'assessore - i nostri giovani hanno messo nero su bianco le loro proposte per il futuro della Lombardia, illustrando gli obiettivi ai quali vorrebbero che Regione Lombardia si ispirasse su temi molto importanti e sentiti quali l'istruzione, la formazione, il lavoro, la sostenibilità ambientale, l'inclusione sociale, le pari opportunità e la partecipazione giovanile. Per costruire le fondamenta della Lombardia di domani, in cui i giovani di oggi saranno i veri protagonisti, non potevamo prescindere dal fondamentale contributo delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Il nostro percorso insieme, però, non si esaurirà con la Legge Regionale scritta 'per' loro e 'con' loro. Anche dopo la sua approvazione continueremo ad ascoltarli e a dare voce alle loro idee e ai loro sogni con grande attenzione".

SUL SITO DI REGIONE IL MANIFESTO INTEGRALE - Il Manifesto 'Generazione Lombardia' nella sua versione integrale può essere consultato sul sito di Regione (https://bit.ly/3HIRpeM).

"I nostri giovani - conclude l'assessore Bolognini - devono essere protagonisti del nostro futuro. Tramite il Manifesto hanno dato la dimostrazione che quando vengono coinvolti e stimolati nella maniera giusta sanno rispondere in maniera straordinaria. Regione continuerà ad essere al loro fianco e sono certo che, insieme, costruiremo una Lombardia del futuro su misura anche per i loro bisogni, una Regione ancor più virtuosa in grado di accompagnare la loro crescita e aiutarli a realizzare le loro ambizioni"

