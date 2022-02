Il Ministro degli Emirati Arabi da Fontana

"Un incontro utile e proficuo durante il quale abbiamo verificato con piacere come da parte degli Emirati Arabi Uniti ci sia un grande attenzione verso la Lombardia". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ospitato a Palazzo Lombardia, il ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti Abdullah Bin Touq AlMarri.

"Un incontro utile e proficuo durante il quale abbiamo verificato con piacere come da parte degli Emirati Arabi Uniti ci sia un grande attenzione verso la Lombardia". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha ospitato a Palazzo Lombardia, il ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti Abdullah Bin Touq AlMarri. All'appuntamento erano presenti anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e il sottosegretario ai Rapporti con le Delegazioni internazionali, Alan Rizzi.

Il governatore spiega come con il ministro "sia stata condivisa la concreta possibilità di intraprendere nuove collaborazioni di carattere economico a 'tuttocampo', che spazino dal livello della formazione al prodotto finito, con opportunità di diventare partner anche in progetti avviati, puntando in modo particolare sui 'Distretti' della nostra regione come ad esempio Mind, modello d'eccellenza per l'innovazione e la ricerca".

Il presidente Fontana si è quindi complimentato con il ministro "per il successo dell'Expo di Dubai, dove il padiglione Italia e la Lombardia con il suo spazio 'fuori-Expo' stanno riscuotendo importanti risultati".

