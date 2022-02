Amga premia cinque studenti

Un’edizione con il botto, quella di quest’anno, che ha visto ben cinque studenti condividere il gradino più alto del podio: la commissione giudicatrice non ha dovuto, infatti, faticare molto per emettere il verdetto, dato che tra le sei candidature presentate, cinque riportavano il massimo dei voti.

Un’edizione con il botto, quella di quest’anno, che ha visto ben cinque studenti condividere il gradino più alto del podio: la commissione giudicatrice non ha dovuto, infatti, faticare molto per emettere il verdetto, dato che tra le sei candidature presentate, cinque riportavano il massimo dei voti. Nella sezione A del bando, dedicata agli studenti diplomati, ha trionfato SOFIA CANINI (figlia di Filippo Canini, dipendente di Aemme Linea Ambiente, in forza al cantiere di Magenta), diplomatasi con 100/100 al liceo Linguistico di Arconate e d’Europa. Sofia sogna di lavorare nel campo della comunicazione e, possibilmente, all’estero, sfruttando il bagaglio di lingue straniere che conosce. La borsa di studio del valore di 1000 Euro è l’augurio di AMGA per il suo prossimo futuro.

La sorpresa, tuttavia, è giunta alla commissione nel vagliare le candidature pervenute per la sezione B, dedicata agli studenti laureati: quattro diplomi di laurea conseguiti con 110 e lode. Un esito, questo, inatteso, di fronte al quale si è deciso di aumentare il budget a disposizione: 2000 euro, contro i 1500 inizialmente previsti, hanno permesso di consegnare a ciascuno dei 4 vincitori un assegno di valore di 500 euro. Ecco i premiati:

RACHELE CANAVESI (figlia di Diana Grombi, dipendente della società AEMME Linea Distribuzione s.r.l.)- Facoltà di Psicologia, Corso di Laurea in Psicologia del Benessere, Empowerment, riabilitazione e Tecnologia Positiva- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Attualmente Rachele è impegnata in un tirocinio all’interno di un centro di psicoterapia e il suo prossimo obiettivo è sostenere l’esame di stato per diventare psicologa.

DAVIDE MANCIERI (figlio di Vito Mancieri, dipendente di AEMME Linea Distribuzione s.r.l.)- Facoltà di Scienze e Tecnologie- Corso di Laurea in Fisica- Università degli Studi di Milano. Davide sta proseguendo gli studi per specializzarsi in astrofisica e sogna il proprio futuro nell’ambito accademico. Nel frattempo collabora, in qualità di volontario, con l’osservatorio astronomico del Campo dei Fiori di Varese.

Le sorelle gemelle CHIARA e GIULIA ZANETELLO (figlie di Ercole Zanetello, dipendente di AEMME Linea Ambiente s r l. – Responsabile del Cantiere di Magenta)- Chiara si è laureata alla Facoltà di Economia -Corso di laurea in Economia e Finanza dell’ Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, mentre Giulia, che frequenta lo stesso ateneo, si è laureata in Economia Aziendale e Management. Entrambe stanno proseguendo gli studi e sognano di lavorare l’una in Italia e l’altra all’estero, all’interno di multinazionali. Per l’estate prossima hanno in programma uno stage in una banca di Londra.

A consegnare le cinque borse di studio è stata Silvia Bianchi, vedova dell’ex presidente Giovanni Bianchi che, nel complimentarsi con i giovani premiati, ha ricordato la figura del marito e il suo grande attaccamento verso l’azienda: "Diceva sempre che per lui AMGA era la sua seconda famiglia, una grande famiglia. Ecco perché partecipo sempre molto volentieri a questa bella cerimonia e considero i ragazzi premiati, che sono figli dei dipendenti delle società del Gruppo, un po’ come i miei figli adottivi". I cinque premiati hanno ricevuto le congratulazioni di Stefania Medri, responsabile delle Risorse Umane del Gruppo AMGA, che ha sottolineato come questa iniziativa delle borse di studio sia un valore che non tutte le aziende hanno: "E’ un segnale di attenzione verso i dipendenti, oltre che di valorizzazione del merito e, pertanto, merita di essere salvaguardato".

