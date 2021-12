Taxi: campagna contro l'abusivismo

Continua la campagna di Regione Lombardia per contrastare l'abusivismo dei taxi. Dopo le azioni realizzate negli aeroporti di Linate e Malpensa e, successivamente, in tutte le stazioni di Ferrovie Nord.

"Continua la campagna di Regione Lombardia per contrastare l'abusivismo dei taxi. Dopo le azioni realizzate negli aeroporti di Linate e Malpensa e, successivamente, in tutte le stazioni di Ferrovie Nord, oltre che sui maxi-schermi di Milano Cadorna e Milano Centrale ora, per il periodo delle festività natalizie, lo spot di sensibilizzazione al non utilizzo del taxi abusivo, verrà pubblicato anche sui vari canali social di Regione Lombardia". Lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale. "È chiaro - prosegue l'assessore De Corato - che la campagna di sensibilizzazione non basta: per sconfiggere questo fenomeno sono fondamentali i controlli della Polizia locale". "Sono sempre più convinto che i Comuni interessati al fenomeno - conclude De Corato - debbano istituire un nucleo di vigili dedicati a questo servizio. Lo stesso deve fare Polfer, come già fa Polaria, per contrastare l'abusivismo negli scali aeroportuali lombardi".

