Terapie oncologiche: acquisto parrucche

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Alessandra Locatelli, ha approvato il rifinanziamento della misura volta a sostenere le persone che sono sottoposte a terapie oncologiche, mediante un contributo per l'acquisto della parrucca quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l'inclusione sociale.

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Alessandra Locatelli, ha approvato il rifinanziamento della misura volta a sostenere le persone che sono sottoposte a terapie oncologiche, mediante un contributo per l'acquisto della parrucca quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l'inclusione sociale. Nello specifico si tratta di una misura che prevede l'erogazione di un contributo massimo a persona di 250 euro rifinanziata con uno stanziamento di 942.000 euro. "Attraverso questa delibera - ha dichiarato l'assessore Locatelli - diamo continuità ad un'iniziativa che è un segnale di attenzione verso le persone sottoposte a terapia oncologica. La perdita dei capelli può provocare una sofferenza psicologica ulteriore in coloro che stanno lottando contro il cancro e spesso l'acquisto di una parrucca comporta un costo oneroso, non sostenibile da tutti i pazienti. Con questo contributo Regione Lombardia vuole favorire il ritorno alla socialità e migliorare la qualità di vita delle persone". "Nella realizzazione di questa misura - ha sottolineato l'assessore - sono coinvolte le Ats, a cui è affidata la regia dell'iniziativa gli enti del Terzo settore, che si occupano di fornire supporto e sostegno alle persone con patologie oncologiche che hanno aderito alla misura, operando sia attraverso il supporto alle stesse nelle procedure per l'ottenimento del contributo tramite il sistema Bandi online, sia attraverso la fornitura diretta della parrucca alle persone che ne fanno richiesta possedendone i requisiti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro