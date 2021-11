Confermata legge su rigenerazione urbana

L'attuale legge vigente sulla Rigenerazione urbana viene confermata. Lo ha annunciato l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni.

L'attuale legge vigente sulla Rigenerazione urbana viene confermata. Lo ha annunciato l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni. "Confermata - ha spiegato - la legittimità della versione vigente dell'articolo 40 bis della legge sulla Rigenerazione urbana. La statuizione della Corte Costituzionale riguarda soltanto la versione precedente del testo che non risulta essere più in vigore già da giugno 2021". Il consiglio regionale, infatti, nella seduta di martedì 15 giugno, su proposta dell'assessore Foroni, aveva approvato la nuova proposta di legge relativa alla modifica della normativa regionale, riguardante gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in dismissione. "Con questa decisione non ci sono più alibi - ha detto Foroni - venendo di fatto confermata dalla Corte Costituzionale la versione già vigente dell' art. 40 bis. Per la Regione, quindi, per i Comuni, gli operatori e i cittadini, non cambia assolutamente nulla a seguito della pronuncia. Non sarà necessario rivedere l'attuale normativa che esce confermata nella sua legittimità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro