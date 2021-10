Chiostri Museo Scienza e Tecnologia

Regione Lombardia ha contribuito con 500.000 euro agli interventi di ristrutturazione e di allestimento dei chiostri che accolgono l'installazione de 'I Sette Savi' di Fausto Melotti. Le sculture sono esposte all'interno del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano nel giardino del primo chiostro dell'edificio Monumentale. Il progetto rientra nel finanziamento erogato da Regione Lombardia al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia nell'ambito delle politiche regionali in materia culturale che ha visto la realizzazione di numerosi interventi tra cui l'apertura al pubblico delle Collezioni di Studio, la valorizzazione dei Chiostri e dei Giardini dell'Edificio Monumentale, arricchita ora dall'installazione de 'I Sette Savi' di Fausto Melotti, artista, scrittore e teorico, rappresentante di spicco della scena culturale del Novecento italiano e milanese. "Solenne e misterioso - ha dichiarato l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli - il gruppo dei sette giganti in pietra di Fausto Melotti trova finalmente fissa e degna dimora. A sessant'anni dalla sua realizzazione, e a trentacinque dalla scomparsa del grande artista roveretano, quest'opera monumentale torna a nuova vita, dopo un lungo e travagliato peregrinare. Un'operazione realizzata grazie all'intervento concreto di Regione Lombardia, che prosegue così nel sostegno alle azioni di riqualificazione e di valorizzazione del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia".

