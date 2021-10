A lezione di cultura e impresa: esperienze di Debate per i docenti di scuola Superiore. Seconda edizione della proposta formativa della LIUC.

Come promuovere la cittadinanza attiva all’interno di una classe di studenti di Scuola Secondaria di Secondo grado incentrata sull’interazione tra impresa, cultura e una delle aree tematiche dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile, nello specifico l’Obiettivo n. 8 “Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti”. E’ questo il tema della proposta formativa gratuita della LIUC – Università Cattaneo per i docenti di ogni materia della scuola Secondaria di Secondo grado, chiamati da novembre 2021 a febbraio 2022 a 30 ore di formazione (comprensive di attività in aula e studio individuale) certificate ai fini del riconoscimento di crediti formativi. La proposta nasce dalla collaborazione di Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa, Fondazione Dalmine, Fondazione Giuseppe Merlini, Museimpresa, Società Nazionale Debate Italia e LIUC - Università Cattaneo. L’iniziativa nasce da un percorso iniziato nel 2019 con un primo seminario da cui si è, quindi, sviluppata l’edizione 2020-21 del corso che – nonostante la congiuntura sfavorevole dell’emergenza Covid – ha raccolto oltre 600 partecipanti provenienti dalle scuole di tutta Italia. Ora la seconda edizione. Il corso utilizza l’approccio del debate, quale metodologia utile allo sviluppo del pensiero critico, e intende diffondere tale metodo applicato alla didattica, oltre a fornire conoscenze e materiali relativi ad alcune delle dimensioni della cultura d’impresa, legate al tema del lavoro e dell’innovazione tecnologica nella produzione. Il corso prenderà avvio durante la Settimana della Cultura d’Impresa 2021(novembre) e prevede attività a cui sarà possibile partecipare sia online che “in presenza”. “Al percorso di formazione riservato agli insegnanti si affiancherà uno spazio ludico-competitivo, dedicato agli studenti: nei mesi di aprile maggio 2022 proporremo, infatti, la seconda edizione del torneo nazionale tematico di “Debate: che Impresa!”, che sarà realizzato attraverso la collaborazione con Società Nazionale Debate Italia e con diversi associati di Museimpresa che metteranno a disposizione i loro archivi e musei per la preparazione delle squadre”, spiega Daniele Pozzi, direttore dell’Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa.

Commenta il rettore Federico Visconti, presidente dell’Archivio: “Benché il progetto sia stato sviluppato in maniera totalmente autonoma dall’Archivio del cinema industriale, l’iniziativa sviluppa importanti sinergie con l’offerta didattica LIUC. È infatti da un paio di anni che il nostro Ateneo guarda con attenzione alla realtà del debate: sono già state concluse alcune sperimentazioni nei nostri corsi e abbiamo inserito questa metodologia tra gli strumenti di innovazione didattica indicati dal Piano Strategico 2021-25”.

