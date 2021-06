Tayaranjet a Linate

Tayaranjet ha debuttato sull’aeroporto di Milano Linate con collegamenti giornalieri da Trapani. Un'offerta di 16.800 posti in vendita.

Il primo collegamento con l’aeroporto lombardo, è stato aperto in queste ultime ore. Al Gate A21, sono scesi dal finger i primi passeggeri in arrivo da Trapani. Con una cerimonia di taglio del nastro, è stato il consigliere comunale di Milano Fabrizio De Pasquale, alla presenza di alcuni rappresentanti di Sea, del country manager di Tayaranjet, Gianfranco Cincotta, a 'battezzare' il primo volo. “Ci riempie di orgoglio poter annunciare l’inizio della nostra collaborazione con l’Aeroporto di Milano Linate. Debuttiamo presso Linate con un’offerta di 16.800 posti in vendita, sicuri di rendere più agevoli e facili gli spostamenti verso Trapani e le isole tra le più belle isole siciliane - ha commentato Cincotta - L’avvio delle nuove rotte da Milano Linate, offrirà ai passeggeri giornaliere opportunità di volo, riconfermando il nostro impegno nel sostenere il settore turistico, così duramente provato dalla pandemia Covid-19. Le tariffe non risentiranno di alcuna oscillazione commerciale, ma saranno improntate alla massima trasparenza rendendo servizi completi al passeggero. “Siamo felici di poter comunicare che, grazie ai nuovi voli di Tayaranjet, l’orario di Linate si arricchisce di una nuova destinazione e di un nuovo vettore. L’ampliamento dell’offerta commerciale dal nostro City airport è un segnale positivo e di fiducia che l’industria ci mostra grazie all’avvio di questo volo su Trapani. SEA, nonostante la crisi, ha voluto completare i lavori di ristrutturazione di Linate portando a termine un investimento di 40 milioni di euro, nei tempi programmati con l’obiettivo di farsi trovare pronta per la ripartenza del traffico e rendere un servizio più confortevole ed accogliente ai passeggeri grazie al ridisegno degli spazi ed alla introduzione di nuove tecnologie” - ha dichiarato Andrea Tucci, VP Aviation Business Development SEA.

