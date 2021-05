'Inacustico Doc & More' di Zucchero

'Inacustico Doc & More' è il nuovo album di Zucchero 'Sugar' Fornaciari contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti 'D.O.C.' e una selezione di grandi successi del suo repertorio.

'Inacustico Doc & More' è il nuovo album di Zucchero 'Sugar' Fornaciari contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti 'D.O.C.' e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica (https://pld.lnk.to/InAcustico). Anticipato dai brani 'Spirito nel buio' e 'L’amore è nell’aria', è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Composto da 25 canzoni, l’album sarà disponibile in formato doppio Cd, triplo vinile, digitale e, in edizione limitata, anche in versione triplo Lp autografato (solo per Amazon). Inoltre, solo sul sito di Universal Italia, sarà possibile acquistare un bundle limitato composto dal doppio Cd insieme ad un’esclusiva t-shirt (https://pld.lnk.to/InAcustico/universal). Nell’ultimo anno, Zucchero per accorciare la distanza con il suo pubblico, in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: 'Canzoni (versioni speciali) per ammazzare... il tempo e il Covid-19'. Nasce così, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l’idea di 'Inacustico Doc & More'. Tutti i brani dell’album sono stati scelti e cantati in modo libero, spontaneo, emotivo e fanno emergere Zucchero e la sua voce in modo nudo e crudo, come se i brani fossero stati appena composti. 'Inacustico Doc & More' è stato concepito, prodotto e arrangiato a Lunisiana Soul da Zucchero e Max Marcolini, suo storico collaboratore che ha anche registrato e missato il disco, poi masterizzato da Michelle Mancini a Los Angeles. La copertina del disco, che ritrae Zucchero come se fosse un personaggio di un quadro di Rembrandt, è stata realizzata da Paolo De Francesco da una foto di Daniele Barraco.

