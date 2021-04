Gruppo lavoro per operatori economici

"Abbiamo costituito un gruppo di lavoro 'tecnico' per la presa in carico e l'accompagnamento degli operatori economici, sia sul fronte dell'internazionalizzazione, sia per ciò che riguarda l'attrazione degli investimenti".

"Abbiamo costituito un gruppo di lavoro 'tecnico' per la presa in carico e l'accompagnamento degli operatori economici, sia sul fronte dell'internazionalizzazione, sia per ciò che riguarda l'attrazione degli investimenti". Lo ha annunciato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. "Un vero e proprio 'supporto semplificato' - ha spiegato l'assessore - al servizio delle imprese e degli investitori". Nell'ambito della collaborazione tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo/team Attract, verrà creata una casella di posta elettronica, info [at] investinlombardy [dot] it, dedicata agli investitori esteri, alle imprese estere già presenti in Lombardia, agli imprenditori italiani che propongano progetti d'investimento di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e agli imprenditori italiani ed esteri che intendano attivare processi di reshoring/nearshoring verso il territorio lombardo.

