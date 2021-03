Blue Air incrementa servizio Linate-Bucarest

Blue Air annuncia servizi diretti per Milano Linate, che collegano Bucarest e Cluj Napoca all'aeroporto nel cuore di Milano. I voli sono già disponibili per la prenotazione.

Blue Air annuncia servizi diretti per Milano Linate, che collegano Bucarest e Cluj Napoca all'aeroporto nel cuore di Milano. I voli sono già disponibili per la prenotazione, con prezzi dei biglietti a partire da 9,99 Euro, solo andata - tasse, commissioni e cambio gratuito inclusi. A partire dal 28 marzo, Blue Air introdurrà voli diretti per Milano Linate, offrendo fino a 7 servizi settimanali da Bucarest Otopeni e 2 servizi settimanali da Cluj Napoca per la Summer 21. Blue Air opererà voli da Bucarest e Cluj per Milano Linate secondo il seguente orario: OTP - LIN – OTP (5 voli settimanali dal 28 Marzo al 30 Aprile 2021); OTP - LIN – OTP (Giornaliero dal 01 Maggio al 30 Ottobre 2021); CLJ – LIN – CLJ (2 voli settimanali dal 01 Giugno al 30 Ottobre 2021). "Siamo molto entusiasti di annunciare il nostro nuovo servizio diretto ultra low-cost da Bucarest e da Cluj per Milano Linate, il City Airport preferito e situato nel cuore della metropoli. Le nuove operazioni a Linate sono coerenti con la nuova strategia di Blue Air e consolidano il nostro impegno a fornire la migliore esperienza di compagnia aerea ultra low-cost a vantaggio dei nostri clienti, che ora possono avere opzioni di viaggio migliori a prezzi ancora più convenienti ". commenta Krassimir Tanev, Chief Commercial Officer di Blue Air. "SEA Aeroporti di Milano è lieta di accogliere a Linate i nuovi servizi Blue Air per la Romania. L'atterraggio di questi nuovi voli a Linate rappresenta un importante miglioramento della connettività del City Airport e crea ulteriori opportunità di mercato a vantaggio di tutti i passeggeri, operatori economici e comunità residenti a Milano ed in Lombardia. Blue Air opera servizi aerei internazionali point-to-point verso destinazioni UE e rappresenta quindi un partner ideale per sviluppare la rete di Linate, coerentemente con lo spirito e la lettera della regolamentazione della distribuzione del traffico del Sistema Aeroportuale di Milano", afferma Andrea Tucci, VP Aviation Business Development negli aeroporti SEA di Milano.

