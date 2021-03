Polizia locale: 5 mila nastrini

Regione Lombardia ha riaperto i termini di conferimento dei 'nastrini' agli operatori di Polizia locale che si sono impegnati nella gestione dell'emergenza epidemiologica.

Regione Lombardia ha riaperto i termini di conferimento dei 'nastrini' agli operatori di Polizia locale che si sono impegnati nella gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. L'Anvu (Associazione professionale Polizia locale d'Italia) ha inviato una lettera, firmata dal presidente Silvana Paci, al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ed all'assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato in cui esprime compiacimento per questo riconoscimento e per la sensibilità "nel voler rendere partecipi tutti gli operatori della Polizia locale che si sono impegnati a garantire la sicurezza nelle comunità". Nella nota l'Anvu auspica che l'iniziativa lombarda "venga presa ad esempio, affinchè ogni Regione riconosca, attraverso il conferimento di una particolare decorazione, il valore dell'attività profusa da ciascun operatore al servizio della collettività". "Ad oggi - ha dichiarato l'assessore De Corato - sono oltre 5.000 gli agenti di Polizia locale lombarda che hanno ricevuto il nastrino. Lo scorso dicembre, nel corso di una significativa cerimonia in Piazza Città di Lombardia a Milano, con il presidente Fontana abbiamo consegnato ai comandanti della Polizie locali dei capoluoghi di provincia e della Città Metropolitana di Milano, in rappresentanza di tutti i premiati, i riconoscimenti alla Polizia locale per il lavoro svolto durante il Coronavirus. Analoga manifestazione la terremo anche nel 2021. Un segnale importante di Regione Lombardia ai tanti operatori impegnati in questo difficile periodo".

