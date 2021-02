AstraZeneca dal 25 febbraio

"Le vaccinazioni con il siero di AstraZeneca cominceranno fra il 25 e il 28 febbraio, dal momento che le distribuzioni partiranno fra l'8 e il 15".

Per quanto riguarda invece le fasce da vaccinare, la vicepresidente Moratti ha spiegato che una precisazione a livello governativo e parlamentare "sarebbe utile per non avere differenze fra regioni".

Per quanto riguarda i target, in funzione dei quali potrebbe essere rimodulato il Piano, sono stati individuati coloro che presentano plurimorbilità e gravi immunodeficienza "perché sono quelli che hanno fatto registrare la mortalità più alta e la maggior pressione sugli ospedali". Fra i target prioritari rientrano poi

gli insegnanti partendo da quelli obbligati a fare lezioni in presenza (asili nido, materne e primarie fino alla seconda media), le Forze dell'ordine, e il personale dei tribunali e del trasporto pubblico locale. Se il Governo ci indicherà categorie diverse, ci adegueremo".

Allargando il campo alla fascia 60/79 anni, Letizia Moratti ha precisato che "molto dipenderà molto dalle consegne che verranno effettuate, per questo ho chiesto al Governo di avere un piano delle consegne a medio termine". La stessa precisazione è stata chiesta anche in merito all'invio dei medici. A febbraio ne dovrebbero arrivare 650 e altri 2.500 nei mesi estivi. "Anche in questo caso - ha aggiunto - abbiamo chiesto al Governo un cronoprogramma con la progressione di questo invio. Allo stesso tempo è anche importante poter contare sugli specializzandi del 1° e 2° anno".

