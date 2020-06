Depeche Mode: Cd e cofanetto

I Depeche Mode e Columbia/Sony Music Entertainment hanno deciso di pubblicare in Dvd e Blu-Ray il rivoluzionario film-concerto 'Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest'.

Dopo il successo riscosso dalla critica, l’entusiasmo dei fan e i grandi risultati ottenuti al box office, i Depeche Mode e Columbia/Sony Music Entertainment hanno deciso di pubblicare in Dvd e Blu-Ray il rivoluzionario film-concerto 'Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest'. È online anche un assaggio di questo documentario che renderà l’esperienza di 'Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest' immersiva e il più completa possibile, il video del brano 'Cover Me' tratto da 'LiVE SPiRiTS': https://youtu.be/iZ3edwxUs-c. Il cofanetto speciale conterrà 4 Cd divisi in 2 Dvd e 2 Cd audio. Oltre ad essere contenuto nel cofanetto, il doppio CD audio 'LiVE SPiRiTS Soundtrack' con le registrazioni dal vivo di tutti i brani, sarà disponibile per l’acquisto anche singolarmente. Saranno disponibili sia la versione DVD sia la versione Blu-Ray. I 2 Dvd contengono il documentario 'SPiRiTS in the Forest' e 'LiVE SPiRiTS Soundtrack', che al suo interno ha la registrazione dell’intero concerto della band alla Waldbühne di Berlino durante le ultime date del Global Spirit Tour. Si tratta di un filmato inedito, in quanto mai mostrato al pubblico nella sua interezza. Il cofanetto 'Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest' sarà imperdibile per i collezionisti e i fan di lunga data.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro