Zucchero in piazza San Marco

Nel corso della giornata di sabato 2 maggio, Zucchero 'Sugar' Fornaciari in una deserta piazza San Marco a Venezia, città molto cara all’artista, ha eseguito per la prima volta in assoluto l’inedito 'Amore Adesso', adattamento del brano 'No Time For Love Like Now' di Michael Stipe e Aaron Dessner, con il testo in italiano a firma di Zucchero. Un messaggio d’amore, un invito ad una ripartenza cosciente, un augurio di speranza e positività per la ripresa del Paese: è tempo soltanto di dare amore "Non è più tempo di salmi e limiti, sussurri e prediche... Amore adesso, ora". "Non c’è tempo migliore per mostrare amore, come adesso – afferma Zucchero – è un concetto che condivido pienamente e che ho deciso, con la benedizione di Stipe, di fare mio. La prima volta che ho sentito 'No Time For Love Like Now' mi ha commosso moltissimo, sia per la sua melodia sia per il suo importante messaggio. Ho arrangiato il brano in stile 'Sugar' con l’aiuto di Max Marcolini e scritto il testo in italiano, cercando di mantenere fede al significato originale della canzone che a mio avviso è davvero profondo ed emozionante. Ho deciso di eseguire questa canzone in Piazza San Marco a Venezia, luogo a cui sono molto legato, per dare un forte segnale alla città e a tutta l’Italia e ricordare che non dobbiamo perdere il coraggio e la speranza".

