Bovini... da esposizione!

Il 6 ottobre sempre a Santa Maria Maggiore la Mostra Bovina della Valle Vigezzo. Straordinari i colori d'autunno, da ammirare a bordo del Treno del Foliage.

Dopo la fine dell'estate, con le prime atmosfere rarefatte del periodo più suggestivo dell'anno, sono in tanti a immaginare un weekend di piena immersione nei colori e nei sapori d'autunno. La Valle Vigezzo, anche grazie alla sempre più apprezzata proposta del Treno del Foliage – già oggi sono moltissimi i treni sold out della Ferrovia Vigezzina-Centovalli – è il luogo ideale per ammirare lo splendore dei paesaggi di questa porzione di Alto Piemonte, che regala scorci mozzafiato, grazie a boschi che si tingono di mille sfumature. Ad impreziosire una vacanza o una visita a Santa Maria Maggiore ci sono anche gli eventi tradizionali di questo periodo dell'anno, a partire dalla Mostra Bovina della Valle Vigezzo.

Domenica 6 ottobre torna infatti una delle più importanti fiere di settore dell'arco alpino: protagonisti i capi di bestiame delle razze Bruna, Pezzata Rossa e Bruna Originale, che rappresentano una fonte primaria per l'economia rurale della valle e che saranno valutati dai giudici delle Associazioni Nazionali. Sarà pure l'occasione per scoprire e degustare le specialità dei casari e degli agricoltori locali presenti nella mostra mercato.

