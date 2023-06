'Senologia al Centro': 500 visite gratuite offerte dalla Lilt

Lo scorso 9, 10 e 11 giugno grazie a due speciali strutture modulari una fissa ed una su gomma di Mobile System in piazza Libertà nel centro di Gallarate si è svolta la quarta tappa per la Provincia di Varese di Senologia al Centro grazie all’importante collaborazione con la Lega Tumori Associazione provinciale di Varese.

Lo scorso 9, 10 e 11 giugno grazie a due speciali strutture modulari una fissa ed una su gomma di Mobile System in piazza Libertà nel centro di Gallarate si è svolta la quarta tappa per la Provincia di Varese di Senologia al Centro grazie all’importante collaborazione con la Lega Tumori Associazione provinciale di Varese. La clinica utilizzata, di 45 mq e composta da una zona d’ingresso dedicato all’accoglienza e due sale visite, una dotata di mammografo di ultima generazione e l’altra di ecografo, oltre ad una speciale versione su gomma anch’essa con le medesime dotazioni decisamente all’avanguardia, sono state realizzate in esclusiva su un brevetto di Mobile System del Gruppo Gnodi di Somma Lombardo. Grazie all’impegno di medici e volontari Lilt ed al team di Senologia al Centro il progetto è risultato ancora una volta vincente ed ha saputo offrire un servizio informativo alla cittadinanza anche laddove sono andate esaurite le disponibilità alle visite. Le prestazioni per la diagnosi precoce del tumore al seno sono state svolte gratuitamente alle donne di età compresa tra i 35 e i 45 anni e superiore ai 75, con esclusione delle donne coperte da screening mammografico. In tre giorni sono state effettuate 139 visite con 118 ecografie e 39 mammografie. Sono stati riscontrati 2 casi meritevoli di approfondimento, le donne sono state immediatamente prese in carico dalla Breast-Unit di ASST Valle Olona. Nell’attesa di tornare con un nuovo appuntamento in provincia di Varese, Senologia al centro continuerà il suo importante tour nazionale consultabile sul sito www.senologiaalcentro.it. Il presidente Lilt Varese Ivanoe Pellerin ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti del risultato ottenuto a pochi mesi dal lancio del progetto che proprio a Busto Arsizio ha visto la sua nascita, sono state realizzate con il totale impegno di Volontari e Medici e della nostra segreteria 500 visite senologiche nelle 4 tappe della provincia di Varese (Busto, Luino, Saronno e Gallarate), 373 ecografie e 129 mammografie, i 18 casi positivi da approfondire sono stati indirizzati immediatamente alle Breast unit delle Asst Valle Olona e Sette Laghi.

Siamo fermamente decisi a potenziare sempre di più l’impegno della nostra associazione grazie anche alle delegazioni locali della Provincia di Varese che svolgono un encomiabile lavoro grazie anche agli ambulatori Lilt presenti sul territorio.

Le patologie oncologiche rappresentano una delle principali sfide per la salute pubblica in tutto il mondo. In particolare, il tumore al seno è una delle forme di cancro più comuni tra le donne. Fortunatamente, oggi ci sono molte strategie efficaci per affrontare questa malattia, che vanno dalla prevenzione alla diagnosi precoce fino al trattamento. Un modo importante per ridurre il rischio di sviluppare il tumore al seno è adottare uno stile di vita sano. Ciò significa mangiare una dieta equilibrata e ricca di frutta e verdura, fare esercizio fisico regolarmente, evitare il fumo e limitare l'assunzione di alcol. Inoltre, è importante mantenere un peso sano e ridurre lo stress.

La prevenzione è un'altra strategia fondamentale. Le donne dovrebbero sottoporsi a controlli regolari per individuare eventuali anomalie al seno, ad esempio attraverso l'autopalpazione o la mammografia. La diagnosi precoce è essenziale per migliorare le possibilità di guarigione. Le donne dovrebbero essere consapevoli dei sintomi del tumore al seno, ad esempio la presenza di un nodulo o di un'area irregolare al seno, e rivolgersi al medico per una valutazione. Inoltre, le donne dovrebbero sottoporsi a mammografie regolari a partire dai 50 anni, o prima se hanno fattori di rischio elevati.

Il trattamento del tumore al seno dipende dalla sua estensione e dallo stadio. In genere, il trattamento prevede l'asportazione chirurgica del tumore, seguita da radioterapia e/o chemioterapia. In alcuni casi, può essere indicata anche la terapia ormonale. In sintesi, il tumore al seno è una patologia molto diffusa, ma oggi ci sono molte strategie efficaci per affrontarla. Adottare uno stile di vita sano, sottoporsi a controlli regolari, individuare precocemente eventuali anomalie e seguire un trattamento adeguato sono tutti passi importanti per affrontare questa malattia in modo efficace”.

Irene Mesisca direttore Generale del Gruppo Gnodi ha dichiarato: Il Gruppo Gnodi e Mobile System sono fortemente impegnati nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative nel campo della salute Questo progetto rappresenta il fulcro di un'intensa attività di investimento, progettazione e sviluppo per il futuro del nostro gruppo, con l'obiettivo di combattere il tumore al seno e promuovere la prevenzione anche all'interno delle aziende offrendo un valido supporto a fianco di tutte le associazioni provinciali Lilt italiane”. Il Gruppo Gnodi e Mobile System congiunte a Lilt desiderano ringraziare di cuore tutti gli sponsor che ad ogni tappa del progetto ci supportano e ci incoraggiano a fare sempre di più. Importante attività è stata svolta dai media, un prezioso lavoro di comunicazione per la divulgazione a quante più persone dell’iniziativa e riaccendere così l’attenzione per la prevenzione andata purtroppo sommersa da tutte le problematiche Covid degli scorsi anni. L’incidenza purtroppo delle patologie oncologiche dei prossimi anni saranno una brutta conseguenza delle mancate visite di diagnostica preventiva non svolte per la pandemia.

Per conoscere maggiori dettagli e continuare a seguire le prossime tappe del tour visitate il sito internet www.senologiaalcentro.it

