Accesso libero al centro vaccinale

Vaccinarsi contro il Covid-19 è ancora più semplice. Per tutto il mese di febbraio, al Centro vaccinale massivo di via Milano di Gallarate (ex caserma dell’Aeronautica Militare) non servirà la prenotazione. E’ sufficiente presentarsi (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16) con la tessera sanitaria e un documento d’identità per ricevere l’iniezione.

Sono diversi gli appuntamenti proposti alla collettività. Sabato 19 e domenica 20 è previsto un “open week famiglia”, sempre dalle 8 alle 16: genitori e bambini possono essere vaccinati insieme, andando così incontro alle esigenze di tempo di mamme e papà e agli impegni scolastici dei figli. Venerdì 25, dalle 18 alle 22.30, una 'vax night', per rispondere alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori che possono agevolmente sfruttare le ore serali per immunizzarsi. Verrà utilizzato il solo siero Pfizer. Sabato 26 e domenica 27 ritorna l’”open week famiglia”, e questa volta con incursioni ludiche sul tema del Carnevale. Infine da lunedì 28, e per tutto il mese di marzo, al Centro gallaratese sarà possibile effettuare le vaccinazioni per gli adolescenti nati negli anni 2006-2010.

Il direttore sociosanitario dell’Asst Valle Olona, dottor Marino Dell’Acqua: “Nel nostro Centro di Gallarate ampliamo la possibilità di accedere alla campagna vaccinale. Intendiamo offrire più occasioni per poterci avvicinare alla vaccinazione anti-Covid, anche con momenti dedicati di accoglienza e di animazione per i più piccoli. Queste iniziative vogliono contribuire ad aumentare la percentuale di vaccinati, unica azione che ci permetterà di uscire da questa pandemia”.

