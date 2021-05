"Ti voglio bene mamma". Ha fatto comparsa, sotto la forma di una luminaria pronta ad accendersi al calare delle luci, questa scritta in piazza De Cristoforis a Sesto Calende.

"Ti voglio bene mamma". Ha fatto comparsa, sotto la forma di una luminaria pronta ad accendersi al calare delle luci, questa scritta nella centrale piazza De Cristoforis a Sesto Calende. Non nuova in città (alcuni ricorderanno la sua prima apparizione nel 2019) è l'augurio che l'Amministrazione comunale vuole riservare a tutte le mamme in occasione della loro festa. L'iniziativa nasce da una idea della Pro Loco, con il sostegno del locale Gruppo Commercianti ed intuizione del Fiduciario Comunale di Confcommercio Gallarate Malpensa. La realizzazione è stata affidata alla Leto Lux, specialista in Luminarie Natalizie.

