Via alla raccolta delle olive

Prenderà il via nei prossimi giorni la raccolta delle olive in Lombardia. Produzione rinasce dopo le difficoltà e le problematiche che hanno caratterizzato il 2019.

"Prenderà il via nei prossimi giorni la raccolta delle olive in Lombardia. La nostra regione non produce grandi quantità di olio, ma i nostri produttori sono conosciuti in Italia e nel mondo per la straordinaria qualità che sanno garantire. Il 2019 è stato un anno disgraziato. Cascola ed eventi atmosferici hanno completamente azzerato la produzione in alcune zone del Garda e del Sebino". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in merito all'inizio della raccolta delle olive. ANNO DI RINASCITA NONOSTANTE FITOPATIE - "Il 2020 - ha aggiunto Rolfi - si prospetta l'anno della rinascita. Sebbene siano solo stime la nostra regione passerà dalle 123 tonnellate del 2019 alle 2248 tonnellate stimate per quest'anno". "Il 'Piano Lombardia' prevede investimenti anche per i frantoi pubblici del Sebino, uno nuovo a Marone e il restyling di quello di Montisola. La Regione Lombardia mette a disposizione dei produttori anche 60.000 euro per assistenza di carattere tecnico. I problemi sono molti: fitopatie, cambiamenti climatici e insetti come cimice asiatica e mosca dell'olivo".

