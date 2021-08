Finale de 'Il più bello d'Italia'

E' tornato a casa, nella sua Liguria dove ha compiuto il percorso più significativo, "Il Più Bello d'Italia", il primo e più noto concorso di bellezza tutto al maschile. Domenica la finale.

E' tornato a casa, nella sua Liguria dove ha compiuto il percorso più significativo, "Il Più Bello d'Italia", il primo e più noto concorso di bellezza tutto al maschile. Per la verità , le prime selezioni nel 1979 avvennero a Torino, ad opera dei fratelli Silvio e Antonio Fasano(quest'ultimo prematuramente scomparso)ma è in Liguria che la manifestazione conobbe un successo nazionale, divenendo negli anni Ottanta un appuntamento fisso ed un fenomeno di costume apprezzato e ricco di spazi, aneddoti e gossip su TV e media.

Gabriel Garko, Ettore, Bassi, Giorgio Mastrota, Beppe Convertini e tanti altri hanno mosso con il concorso i primi passi per carriere di successo nello spettacolo e nel cinema. In collaborazione con Max Giusio, domenica 22 agosto alle 21 Silvio Fasano accoglierà a Borghetto Santo Spirito(in provincia di Savona),in piazza Pelagos, una trentina di concorrenti selezionati in tutta l'Italia.

Una giuria d'eccezione, tutta al femminile, composta da personalità dello spettacolo, VIP dei media, della TV e della moda e miss vincitrici di fasce prestigiose animerà la serata. Edoardo Raspelli, grande firma del giornalismo nazionale, il" cronista della gastronomia", conduttore per venti anni di celebri trasmissioni Mediaset, sarà affiancato dalla madrina dell'evento, la bellissima Nina De Caprio, sfolgorante modella e influencer.

Tra le altre giurate Stefy Sapetti, che si è aggiudicata fasce importanti di concorsi di bellezza nazionali, ed altre vincitrici (Miss Over, Lady Italia, La Mamma d'Italia...), oltre a figure popolari che hanno partecipato alle trasmissioni di Chiambretti (come Dante Zanetti, il celebre "Impresario col Borsello" de La7), o di Bonolis (come "Ciao Darwin"). Ci sarà anche la modella e tennista(professionista fino ad un infortunio alla caviglia l'anno scorso) Anita Fissore, brasiliana di nascita ma piemontese d'adozione(di Bra,Cuneo), al fianco di Raspelli nella imminente trasmissione televisiva L'ITALIA CHE MI PIACE-IN VIAGGIO CON RASPELLI.

Presenterà la finale nazionale 2021 la conduttrice televisiva Barbara Morris. Grazie alla importante collaborazione col comune di Borghetto Santo Spirito, dell'Associazione "Vivi Borghetto" e al patrocinio della Regione Liguria e del CONI di Savona si darà vita la sera di domenica 22 a tre ore di spettacolo, moda, bellezza ed intrattenimento col comico Roberto De Marchi, che culminerà con l'elezione del Più Bello d'Italia e dei vincitori delle altre fasce, tra cui quella legata alla memoria di Antonio Fasano.

Nel corso della serata, in cui saranno presenti anche figure importanti delle istituzioni e della cultura (tra cui il professor Pierfranco Quaglieni,da sempre anima del Centro Pannunzio), verranno anche assegnati due importanti premi nazionali: il "Dea Rumilia", per personalità significative del mondo culturale, e la "Penna d'Argento ABE 2021", per la promozione della lettura e dell'editoria.

