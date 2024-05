Creazione di loghi con IA: cosa sapere?

Grazie al supporto degli algoritmi, divenuti sempre giù intelligenti, oggi è addirittura possibile sostituire del tutto alcuni tipi di attività umana.

La diffusione dell’Intelligenza Artificiale ha permesso alle persone di facilitare molte azioni della propria vita quotidiana, soprattutto sul lavoro.

Oggi, l’AI viene utilizzata anche in ambiti creativi, legati al design, all’arte e alla musica. In molti si domandano a tal proposito, fin dove sia lecito spingersi, sostituendo di fatto, la genialità umana, con la creatività “scientifica” di un algoritmo, che si basa di fatto, sulla restituzione di feedback per la creazione di un’opera artistica o intellettuale.

Nel settore creativo, l’Intelligenza Artificiale viene in soccorso soprattutto a coloro che si occupano di grafica digitale e creazione di videogiochi. Questa, viene impiegata per la creazione di loghi, grafiche, videogame e disegni.

Esploreremo brevemente nel prossimo paragrafo, come questo avviene grazie all’inserimento di semplici parametri e quali sono le cose importanti da sapere.

Generazione automatica di loghi grafici: 3 importanti nozioni da sapere

L’ AI si può dire nasca dai videogiochi, primo ambito che sperimentò, già nei lontani Anni 60, partite di scacchi simulate da un computer. Questa è poi mano a mano diventata di largo utilizzo e oggi vediamo videogame molto realistici, dove l’AI occupa un ruolo centrale. Non solo videogiochi divenuti famosi, proprio per queste caratteristiche, ma anche giochi online come le slot machine o i minigiochi delle app, si avvalgono dell’AI per la generazione di output casuali, come numeri, colori, messaggi, ecc.

Sempre in ambito creativo, proprio per la capacità dell’AI di generare output randomici sulla base degli input-parametri inseriti dall’utente, questa viene oggi largamente usata per la generazione automatica di loghi grafici per il business. Parliamo per questo di intelligenza artificiale “generativa”.

Originalità e personalizzazione sono alla base degli elementi necessari per la creazione di un’idea e oggi questa può essere creata totalmente da una macchina, simulando quella creatività, che abbiamo sempre creduto, essere una specifica umana.

Ma quali sono le 3 cose da sapere, per utilizzare correttamente gli algoritmi a fini creativi?

Precisione dei parametri di input per la generazione automatica e originalità: i parametri scelti da un utente, detti anche “input” sono l’aspetto fondamentale e primario, da valutare attentamente per creare un progetto artistico tramite AI.

Gli algoritmi di IA, possono generare una vasta gamma di proposte di design in pochissimo tempo, tutte basate su parametri specifici forniti dall'utente, come il nome dell'azienda, il settore di attività e lo stile preferito. Importante per questo, conoscere le esigenze del brand per il quale stiamo creando il logo e fornire input il più possibile dettagliati. Alcune piattaforme poi consentono di personalizzare ulteriormente i loghi generati, consentendo agli utenti di apportare modifiche ai colori, alla disposizione e ai dettagli del design. In questo modo, viene permesso all’utente di apporre il suo tocco creativo, creando un progetto originale e unico. L’originalità, in un mondo nel quale l’AI è alla portata di tutti, è infatti essenziale per evitare plagi e repliche.

Diritti d'autore: è importante assicurarsi che i loghi creati con l'IAnon violino i diritti d'autore di altri designer. Molte piattaforme offrono loghi generati automaticamente che sono liberi da diritti d'autore, ma è sempre consigliabile verificare la legittimità per i motivi di cui sopra, legati anche ad un discorso di originalità ed unicità del progetto. Risorse disponibili e piattaforme utilizzate: esistono diverse piattaforme e strumenti online che offrono oggi servizi di generazione di loghi basati sull'IA, con una varietà di prezzi e opzioni disponibili. È importante valutare le esigenze del proprio marchio e le risorse disponibili prima di scegliere una piattaforma, perché non tutte potrebbero rivelarsi efficaci nella generazione del logo, sulla base degli input forniti. Conoscere dettagliatamente il brand e le sue esigenze, prima di iniziare, è un passo importante per evitare di creare loghi banali ad esempio e magari orientarsi su piattaforme più complesse, che offrono generazioni automatiche più ricche e specifiche.

