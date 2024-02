Diego Cozzi sul podio del taekwondo

Trionfo per il giovane bustese Diego Cozzi nella categoria cadetti cinture rosse nei campionati italiani di taekwondo che si sono svolti i giorni scorsi al Pala Gianni Asti di Torino.

Lo sport di Busto Garolfo sale sul tetto d'Italia. A renderlo possibile è stato il trionfo di Diego Cozzi nella categoria cadetti cinture rosse nei campionati italiani di taekwondo che si sono svolti i giorni scorsi al Pala Gianni Asti di Torino. Atleta del locale Taekwondo Team Pagliara, Cozzi ha messo le mani sui tre incontri dei quali è stato protagonista e ha perso soltanto in un round dimostrando la sua notevole caratura nella categoria -61 chilogrammi. Soddisfazione per il risultato di Cozzi e di altri atleti lombardi che hanno preso parte alla manifestazione è stato espresso in una nota dal presidente di Taekwondo Lombardia Stefano Ferrario: "il fatto che il numero di medaglie continui a crescere- spiega - testimonia che stiamo facendo un ottimo lavoro tecnico graxzie anche ai commissari regionali".

