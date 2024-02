A scuola di... giornalismo d'inchiesta!

Un seminario speciale alla Statale di Milano: protagoniste della prima lezione alcune ‘Iene’, ovvero alcuni dei volti più noti del programma di giornalismo d’inchiesta targato Mediaset: tra di essi Alessio Politi, giornalista ormai affermato che ha mosso i primi passi proprio nel nostro territorio.

Il giornalismo d’inchiesta è da sempre il baluardo più saldo della libertà di stampa. Una vera e propria arte, che però non può fare a meno di doti quali la perseveranza nel seguire le linee di indagine (la maggior parte delle volte molto intricate) e l’acume per intuire tutte le relazioni tra gli attori in campo su ogni palco; non ultima, anche la determinazione di chi deve sapere che le domande che deve porre sono le più scomode possibile per ogni interlocutore.

Un’arte e uno stile: l’Università degli Studi di Milano ha dunque voluto proporre ai suoi studenti del corso di Scienze della Comunicazione un ‘Laboratorio di giornalismo investigativo’, che ha preso avvio proprio oggi nelle aule dell’ateneo Milanese. Protagoniste della prima lezione sono state alcune ‘Iene’, ovvero alcuni dei volti più noti del programma di giornalismo d’inchiesta targato Mediaset: Fabrizio Roma, Marco Fubini e Alessio Politi, insieme con l’autore Davide Parenti.

Come giovani apprendisti alla bottega del maestro, gli studenti hanno potuto assorbire da chi fa del giornalismo d’inchiesta la propria professione e in fondo anche la propria vita tutti quei trucchi del mestiere che solo l’esperienza può portare. Il ciclo di incontri continuerà ancora per un totale di 20 ore.

