Natale e San Silvestro con la magia del cinema

Il Natale è ormai alle porte e mai come quest’anno sentiamo il bisogno di stringerci attorno all’annuncio di speranza condividendo i valori della solidarietà e dell’amore. Lo possiamo fare anche semplicemente andando nella nostra sala cinematografica preferita, di prossimità, per vivere la magia che solo il #cinemalacinema ci sa regalare.

Anche quest’anno la Sala di Comunità di Magenta, CinemaTeatroNuovo, accompagnerà le festività per il proprio affezionato pubblico. Alternando due titoli tra i più attesi tra venerdì 22 dicembre – compresi gli spettacoli pomeridiano e serali del 31 dicembre ! - e martedì 2 gennaio: la magia del giovane Willy Wonka (con Timothée Chalamet) e l’ultimo lavoro di Woody Allen (Un colpo di fortuna).

Il prezzo di ingresso per la sala di comunità di Magenta è sempre tenuto molto basso per dare la possibilità di godere degli spettacoli a tutte le “tasche”; inoltre, l’occasione del Natale può essere inoltre buona per regalare o regalarsi il cinema: attraverso le nostre “CTN CARDS” : sei ingressi a prezzo scontato nella versione solo feriali oppure tutta la settimana. Oppure, se vuoi entrare nel “club” degli “Amici di CtN Magenta”, la tesserina (di soli 5 euro) che ti permette l’ingresso risotto ad ogni spettacolo. Per info, orari ed acquisto di posti online (senza commissioni): www.teatronuovo.com

CinemaTeatro Nuovo di Magenta, Sala di Comunità della Diocesi e parte del circuito Teatri in Rete, augura a tutti delle felici feste, che siano occasioni di serenità, amore e condivisione. Ringraziando tutte le persone che ci hanno accompagnato con affetto e calore durante questa prima parte della stagione 2023-24. “Proporre per tanti anni rassegne di cinema, racconti, teatro, riuscendo a conquistare e mantenere l’interesse e la fiducia di un pubblico di affezionati e di nuovi spettatori non è cosa da poco e tutto lo Staff della Sala di Comunità magentina si impegna quotidianamente a questo scopo. Quest’anno sia con il Filmforum, sia con le Prime Visioni e, soprattutto, attraverso la nostra rassegna originale “Ti Racconto Un Libro”, abbiamo avuto la gratificazione di avere la Sala piena e vedere tanti volti contenti e tanto scambio di relazioni nel nostro foyer. Questa è la nostra più importante gratificazione e lo stimolo a continuare offrendo il meglio”, commenta Alberto Baroni, direttore della Sala magentina.

Dopo le festività natalizie avremo il secondo ciclo di FilmForum, partiranno gli appuntamenti di Teatro per le scuole ed anche gli spettacoli di “Ti Racconto Un Libro Junior”: narrazioni della domenica pomeriggio per i più piccini. Avremo ancora naturalmente il cinema in Prima Visione e le serate de La Grande Arte al Cinema. “Tenetevi aggiornati attraverso il nostro sito ed i nostri socials. E se volete far parte del gruppo di volontari in aiuto allo staff in sala, contattateci!”.

