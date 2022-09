Grignani a chiudere la campagna elettorale di Fratelli di Italia

Il Circolo del Castanese di Fratelli di Italia si appresta a chiudere la campagna elettorale con una serata memorabile: ospite a Cuggiono il noto cantante Gianluca Grignani.

Un ospite d'eccezione per una serata particolare. Il Circolo del Castanese di Fratelli di Italia si appresta a chiudere la campagna elettorale con una serata memorabile: ospite a Cuggiono il noto cantante Gianluca Grignani. L'appuntamento è per le 18.30 in Villa Clerici a Cuggiono, per un aperitivo nella suggestiva dimora di Mario Mantovani. Una 'chiusura' ad effetto per il partito politico di Giorgia Meloni, in attesa del probabile successo elettorale.

