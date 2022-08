'Il silenzio è cosa viva' in mostra a Busto Garolfo

"Il silenzio è cosa viva" non sarà soltanto una mostra ma una vera e propria esperienza di arte relazionale in programma da sabato 3 settembre alle 17.30 presso la villa Brentano di Busto Garolfo.

Stimola i sensi, invita all'armonia, ha un suo linguaggio misterioso ed eloquente al contempo. Insomma, "Il silenzio è cosa viva". Non sarà soltanto una mostra ma una vera e propria esperienza di arte relazionale quella in programma, con questo titolo, da sabato 3 settembre alle 17.30 alla villa Brentano di Busto Garolfo. A sfilare davanti allo sguardo dei visitatori saranno le opere di arte e artigianato della comasca Monica Paulon. "L'installazione multisensoriale "Meraviglioso mondo"- spiegano i promotori dell'iniziativa in una nota - è un lavoro dedicato alle api e alla contemplazione della natura , l'installazione modulare "Vibrazioni, respirando la vita" una contemplazione del passato attraverso una galleria di figure del mondo dell'arte sottoforma di silhouette tessili che in vita hanno realizzato la loro natura ed essenza". Vi sarà poi uno spazio intitolato "Sfere silenti" dedicato a incontri sull'arte relazionale "dove, attraverso la guida dell'artista, i partecipanti potranno produrre il lavoro artistico". Una gamma di emozioni vissute che andrà a formare un cammeo d'armonia che, spiega l'artista, "sarà custodito come un piccolo seme nel prezioso vello di lana non lavorato con immediatezza".

