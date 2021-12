Il GAMM sulla neve e in sede

GAMM (Gruppo Amici della Montagna di Mesero) torna con un programma ricco di eventi per la stagione 2021/2022. Diversi gli appuntamenti in calendario.

GAMM (Gruppo Amici della Montagna di Mesero) torna con un programma ricco di eventi per la stagione 2021/2022. Si comincia con il corso di sci alpinismo, per apprendere e perfezionare la tecnica per una pratica più sicura ed autonoma. Fino all’8 dicembre sarà possibile andare alla scoperta delle Valli segrete di Vipiteno in una 5 giorni nella città più a nord d’Italia. Appuntamento non sulle cime, ma presso la sede di Mesero per la serata dei tradizionali auguri natalizi in programma per il 16 dicembre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro