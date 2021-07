Italia... "Che squadra!"

La Nazionale italiana di calcio e l'Europeo: un gruppo unito e che sta conquistando tutti. C'è grande soddisfazione, infatti, tra i tifosi.

"Che squadra": lo ripetono praticamente all'unisono i tanti, tantissimi tifosi. Già squadra, ma intesa nel suo significato più profondo e specifico di gruppo. Quello che siamo e che continuiamo a dimostrare di essere e quello, soprattutto, che ha conquistato proprio tutti. La Nazionale, insomma, dove ognuno è e si sente protagonista; l'Italia che piace e coinvolge; gli 'Azzurri' che stanno facendo sognare giovani, adulti, anziani e bambini. "Il ct Roberto Mancini ha fatto un ottimo lavoro, perchè ha saputo mettere assieme le nuove leve con giocatori di esperienza - dice un ragazzo - E' molto bello, poi, vedere come quando ci sono dei salvataggi in difesa, tutti si abbracciano e lo stesso succede nelle azioni d'attacco". "Siamo davvero una buona compagine - prosegue un signore - Sinceramente all'inizio non pensavo che sarebbe stato così, invece partita dopo partita siamo cresciuti, diventando una grande realtà". "Una squadra di livello - ribadisce un signore - Buon gioco e un allenatore che sta dando un fondamentale contributo". "Nelle gare disputate abbiamo fatto bene - afferma un pensionato - L'insieme è la nostra forza". "Qualche calciatore, devo ammettere, non mi piace - commenta un pensionato - Mi ha colpito tanto, invece, l'impegno di tutti". "Fino ad ora è stato bellissimo - spiega un anziano - Però l'ultima sfida con il Belgio se avessimo giocato ancora qualche minuto in più, a mio avviso gli avversari avrebbero trovato il pareggio". "Ottimo gruppo - conclude un signore - Devo ammettere che inizialmente non ero così fiducioso, ma, alla fine, l'Italia è l'Italia".

"UN GRUPPO DAVVERO UNITO. BELLA ITALIA"



