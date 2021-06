Estate al Tennis

A Buscate l'offerta di campi estivi si amplia: anche il Nuovo Tennis Club, infatti, propone il suo servizio, a partire dal 21 giugno fino a inizio settembre.

A Buscate l'offerta di campi estivi si amplia: anche il Nuovo Tennis Club, infatti, propone il suo servizio, a partire dal 21 giugno fino a inizio settembre. Il campus si svolgerà presso la struttura sita al Parco Pratone ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 9 ai 16 anni. Durante il campus, si potranno praticare tutti gli sport – calcio, beach volley, giochi di gruppo, laboratori manuali... e non solo il tennis – e verrà offerta la merenda. Il servizio è previsto solo nel pomeriggio, per un costo di 50 euro a settimana. Per maggiori informazioni e prenotazioni, chiamare Marco al 347/6313150.

