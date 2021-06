Lombardia: terapie intensive sotto quota 100

"Oggi in Lombardia siamo scesi sotto i 100 letti occupati in terapia intensiva, sono infatti 92 - ha detto il presidente Attilio Fontana".

"Oggi in Lombardia siamo scesi sotto i 100 letti occupati in terapia intensiva, sono infatti 92. Anche oggi si registra una riduzione dei posti occupati negli ospedali, la situazione sta andando nella direzione giusta". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore ricorda, poi, un'altra bella notizia: "Codogno è Covid-free. Per la prima volta, infatti, registriamo zero positivi nella città prima zona rossa del Paese".

