Comandante 'AstroSamantha'

Prima donna europea e terza al mondo al comando della stazione spaziale internazionale. Samantha Cristoforetti è pronta a tornare in orbita nel 2022.

L'esempio di impegno, dedizione, passione e tanto, tantissimo lavoro. Lei, la prima donna europea e la terza al mondo dopo due americane al comando della stazione spaziale internazionale (ISS). E, allora, 3, 2, 1... ecco che Samantha Cristoforetti è pronta ad anadare in orbita, o per la precisione lo farà nel 2022 nel corso della Expedition 68. "Ritornare sulla stazione spaziale per rappresentare l’Europa è un orgoglio di per sé - afferma 'AstroSamantha' - Sono onorata della mia nomina a comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto competente in orbita". Un ulteriore e importante traguardo, insomma, che riempie di soddisfazione l'Italia intera e tutti gli italiani.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro