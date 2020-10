Nuova assistente linguistica

Arconate e Buscate: la nuova docente, Clotilde Gandolfo, è specializzata in lingua francese e affiancherà in compresenza per dodici ore settimanali.

Con una nota ufficiale, il dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo europeo di Arconate e Buscate, Emanuele Marcora, ha reso noto che “L’istituto nei mesi scorsi è stato selezionato dal Ministero dell’Istruzione come destinatario di una nuova risorsa sulla base del background progettuale e dell’offerta formativa erogata”. Chiave nella riuscita del progetto didattico presentato dal Dipartimento di lingue è stato il ruolo della professoressa Daniela Masetti, che con disponibilità e passione ne ha curato lo svolgimento. La nuova docente, Clotilde Gandolfo, è specializzata in lingua francese e affiancherà in compresenza per dodici ore settimanali i professori di francese nelle classi delle scuole secondarie di primo grado di Arconate e Buscate. “La nostra comunità scolastica è lieta di accogliere Clotilde e le esprime il suo più caloroso benvenuto”, queste le parole del preside, ad accogliere questa grande opportunità per la crescita degli studenti. “Siamo sicuri, conclude nella nota, che la presenza di M.me Gandolfo sarà un valore aggiunto alla didattica di questa lingua. Le auguriamo dunque buon viaggio attraverso questa nuova esperienza”.

