Un anno di 'Italimpics©2026'

Come è noto, per il territorio italiano, nell’ambito del Progetto 'FICTS promotes Olympism', è stato lanciato, nel luglio 2019, il progetto 'Italimpics©2026: Destinazione Milano-Cortina' con iniziative 'ad hoc' verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali,che coinvolge una serie di stakeholder (Istituzioni, Federazioni sportive, Società ed organismi sportivi, culturali, artistici, imprenditoriali, ecc.) consistente nel coordinamento e nella promozione mediatica dell’Olimpismo attraverso eventi legati all’eccellenza italiana. Il Progetto vuole essere un contenitore interattivo di emozioni e servizi, un polo di attrazione nazionale e internazionale a partire dai giovani, i futuri protagonisti di Milano-Cortina 2026. Il 17 settembre ITALYMPICS©2026 festeggia il suo primo anno di vita e lo fa con 321 adesioni, 20 appuntamenti, 4 commissioni. Un anno particolare in cui abbiamo dovuto superare anche gli ostacoli dell'incredibile situazione del Covid-19. "Ma non ci siamo mai fermati grazie alla FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs), a IACUS (International Academy for Culture through Sport) e all’Università Bicocca - spiegano - E ora inizia la seconda fase con 100 idee progettuali sono scaturite dalla ricerca del Master 'Sport Management, Marketing & Society' dell’Università Milano-Bicocca che presenteremo presso l’Ateneo il 20 novembre (alle 10) in un confronto ed in una pubblica riflessione; quindi, 17.787 video olimpici e sportivi sono già online, 12 'Ambassador of Culture and Image of sports' testimonial del progetto, 4 aree tematiche con le linee guida che aspettano i vostri ulteriori aggiornamenti per coinvolgere nuovi stakeholder e una giornata (l'8 novembre a Milano), durante 'Sport Movies & TV 2020 - 38th Milano International FICTS Fest". Le finalità: un’interazione di sport, cultura ed imprenditorialità con un reale coordinamento del contesto territoriale, delle esperienze, delle attività e delle infrastrutture, per creare una mentalità per nuovi momenti organizzativi con una costante promozione e valorizzazione delle iniziative sul territorio per diffondere i valori del messaggio olimpico in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

