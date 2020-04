Si finge infermiere: denunciato

L'episodio nei giorni scorsi: un uomo, residente nella zona, è stato fermato ad un posto di controllo dei Carabinieri, dicendo di essere un infermiere. Sanzionato e denunciato.

Racconta di essere un infermiere, ma non è vero e così ecco che scatta la denuncia. E' accaduto nei giorni scorsi a Turbigo, dove un uomo, residente nella zona, è stato fermato ad un posto di controllo dei Carabinieri, impegnati come ormai da settimane nella difficile e delicata battaglia contro il Coronavirus. Ed è, appunto, qui che l'automobilista ha pensato di dire ai militari in quel momento di turno che faceva parte proprio del personale sanitario. Non solo, contemporaneamente, ha realizzato anche un video (spiegando quanto aveva fatto) che, qualche ora dopo, è finito sui social, arrivando nelle mani degli stessi uomini dell'Arma. Subito, allora, l'uomo è stato rintracciato, sanzionato e denunciato.

