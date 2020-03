Blue Bike Camp – A Scuola di Off-Road

L’obiettivo di Madrigali e del suo capace staff è quello di fare apprendere, o perfezionare, ai possessori di Maxi-enduro la tecnica di guida.

Le scuole e i corsi sono importanti per imparare e perfezionare le proprie capacità, questo vale anche per la moto dove in più un migliore controllo della stessa diventa un valido ausilio alla sicurezza attiva.

I 'Blue Bike Camp' nascono da un’idea di Daniele Madrigali, team manager pluricampione Mondiale con le sue squadre d’enduro, che è giunta al secondo anno di attività. L’obiettivo di Madrigali e del suo capace staff è quello di fare apprendere, o perfezionare, ai possessori di Maxi-enduro la tecnica di guida, anche in fuoristrada, prendendo confidenza con le dimensioni e il peso delle loro moto.

Le proposte sono principalmente due: i corsi di guida e gli Adventour. I primi sono veri e propri corsi che partono dalla base per portare gradualmente, nel corso di una giornata gli allievi, dopo una parte nel campo pratica, sui percorsi della bellissima Val Tidone a proseguire la scuola direttamente e attivamente sui sentieri che si inerpicano sulle colline Piacentine. Gli Adventour sono dei tour avventura dove il fuoristrada ha la prevalenza e si snodano su tre percorsi con lunghezza e difficoltà crescenti che vengono proposti agli iscritti dopo una presa visione delle capacità in campo pratica, questo a garanzia di offrire tragitti adatti, divertenti e sicuri, praticamente calzanti alle doti dei partecipanti. Il calendario in maniera intelligente prevede i corsi al sabato e gli Adventour la domenica così che chi volesse può in un weekend apprendere le nozioni di fuoristrada e subito il giorno dopo metterle in pratica su adeguati sentieri. Un’esperienza da provare qualunque sia il proprio livello di partenza, poiché non si smette mai di imparare e se non avete la moto adatta l’organizzazione Blu Bike Camp può affittare per gli eventi le bellissime Yamaha XT1200Z Super Ténéré e Yamaha XTZ700 Ténéré. Calendario corsi: sabato 21 marzo - Corso di guida fuoristrada; domenica 22 marzo Adventour; sabato 25 aprile – Corso di guida fuoristrada; domenica 25 aprile Adventour ; sabato 23 giugno – Corso di guida fuoristrada; domenica 24 giugno Adventour; sabato 10 luglio – Corso di guida fuoristrada; domenica 11 luglio Adventour ; sabato 26 settembre – Corso di guida fuoristrada; domenica 27 settembre Adventour.

Informazioni su www.blue-bike-camp.it