Il francobollo... di Legnano

Nella splendida cornice di Palazzo Malinverni, i bambini dell'ultimo anno della Scuola Materna Monti Roveda hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, partecipando alla cerimonia di presentazione e bollatura per l’emissione del francobollo ordinario dedicato alla Città di Legnano.

Ad accoglierli nella maestosa Sala Stemmi c’erano la Prof.ssa Marinoni, l'ideatrice del design del francobollo ed il personale delle Poste Italiane. L’atmosfera era carica di emozione e curiosità, con gli sguardi dei bambini che si perdevano tra i dettagli delle pareti decorate, mentre cercavano di cogliere l’importanza dell’evento.

L’attività è stata pensata per far vivere ai piccoli partecipanti un ruolo speciale: quello di addetti postali. Ogni bambino ha ricevuto a tempo debito una cartolina, personalizzata nei giorni precedenti in classe, e ha potuto completare il processo di affrancatura, timbratura e spedizione. Con entusiasmo e un pizzico di serietà, i bambini si sono recati al banchetto appositamente allestito, dove hanno timbrato le loro cartoline e le hanno imbucate, immaginando la sorpresa di genitori e parenti nel riceverle.

Ogni piccolo partecipante ha lasciato Palazzo Malinverni con un sorriso, portando con sé il ricordo di un giorno speciale, in cui hanno scoperto il valore simbolico e affettivo della comunicazione postale.

L’evento è stato un successo grazie alla collaborazione tra la scuola, il personale delle Poste e l’Amministrazione Comunale, che hanno reso possibile questo momento di crescita e scoperta per i più piccoli. Un grande grazie va a tutti coloro che hanno contribuito a creare questa opportunità educativa e divertente, regalando ai bambini la gioia di sentirsi protagonisti, anche solo per un giorno.

Un’esperienza che ha unito tradizione e modernità, trasmettendo ai bambini l’importanza di un piccolo gesto come l’invio di una cartolina, capace di portare con sé un messaggio d’amore e condivisione.

